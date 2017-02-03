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Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове Фото: ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» крупно выиграл в Сарове Фото: ХК «Торос»

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» выиграл в гостевой встрече чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Сарове башкирский клуб уверенно разобрался с местной одноименной командой — 5:1. Авторами шайб стали пять разных хоккеистов: Алексей Гришин, Игорь Черкасов, Виктор Другов, Илья Бочков и Сергей Карпов.

«Торос» набрал 78 очков и поднялся на седьмое место.

Следующая игра у нефтекамской команды — 4 февраля в Волжске с «Ариадой-НХ».

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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