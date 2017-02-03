В Башкирии приступили к разработке региональной программы оказания ранней помощи детям-инвалидам Фото: Олег Яровиков







В Башкирии приступили к разработке региональной программы оказания ранней помощи детям-инвалидам Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе обсудили реализацию региональной программы оказания ранней помощи детям-инвалидам в рамках исполнения Концепции развития ранней помощи в РФ, принятой в прошлом году. О том, какие задачи предстоит решить в первую очередь и какая помощь оказывается в республике детям с нарушениями в первые годы жизни, рассказали участники встречи, организованной Общественной палатой РБ совместно с Региональной общественной организацией родителей «СоДействие». В работе круглого стола приняли участие представители органов образования, здравоохранения, соцзащиты, представители общественных организаций и благотворительных фондов, занимающихся развитием ранней помощи детям.

Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в возрасте до трех лет, у которых имеются отставания в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, приводящие к задержкам развития. Согласно статистике, сегодня в России количество детей-инвалидов увеличивается и составляет около двух процентов детского населения. В Башкортостане система оказания ранней помощи в настоящее время находится на начальном этапе развития. Три общественные организации региона так или иначе частично делают попытки организовать системную поддержку семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. На протяжении последних семи лет РОО «СоДействие» взаимодействует с родителями детей с синдромом Дауна. Сейчас под ее опекой и контролем находятся порядка 25 таких семей. В последний год организация расширила поле деятельности и готова помогать детям с другими пороками развития. В прошлом году в Уфе открылся первый в республике Центр абилитации для детей с ДЦП и другими заболеваниями «Любимый Малыш». Особенность центра — в оказании ранней помощи малышам до года, получившим различные осложнения во время или после родов. Определенные наработки по оказанию ранней помощи имеются у Благотворительного образовательного фонда «Мархамат», организация также планирует развивать деятельность в данном направлении.

По мнению руководителя РОО «СоДействие» Вероники Котельниковой, в идеале ранняя помощь детям должна заключаться в тесном и непрерывном взаимодействии специалистов, семьи и ребенка. Главная цель — повысить компетентность семьи, помочь ребенку с отклонениями приобрести функциональные навыки, необходимые в повседневной жизни. «Важно, чтобы данный процесс был непрерывным и длительным в течение одного-трех лет, чтобы не упустить драгоценное время для абилитации малыша в первые годы жизни», — считает Вероника Котельникова.

«Сейчас назрела необходимость создания одной единой структуры, межведомственной группы по ведению детей с ограниченными возможностями и детей из группы риска — из детдомов, социально неблагополучных семей. Есть специалисты, готовые в нее войти, есть определенные наработки и результаты, — отметила Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова. — Организационная модель службы ранней помощи могла бы функционировать как некий междисциплинарный продукт. Сейчас важно определиться, кто будет исполнять такие полномочия, сформировать список социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных и медицинских объединений, желающих и имеющих возможность работать в системе ранней помощи».