В Уфе легендарный спектакль «Башмачки» театр «Нур» ставит на современный лад Фото: Андрей Старостин В Уфе легендарный спектакль «Башмачки» театр «Нур» ставит на современный лад Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в репертуар Татарского государственного театра «Нур» возвращается легендарный спектакль «Башмачки». Постановка с музыкой Джаудата Файзи на либретто Тажи Гиззата по пьесе Хабибуллы Ибрагимова приурочена к 25-летию театра. Премьера состоится 10 и 11 февраля.

Любимая тысячами зрителей музыкальная комедия ставится на современный лад, сообщили в литчасти театра. События известного сюжета начнутся с сегодняшнего дня — в спектакле происходит синтез времен, музыкальных стилей и костюмов, декорации условны. Жанр нового спектакля — музыкальная комедия-водевиль. В спектакле будут звучать только живые голоса актеров и инструментов. Главную роль исполнит актриса Гульназ Биктимирова.

Предыдущая постановка спектакля «Башмачки» открывала первый сезон только созданного театра «Нур» в 1992 году. В этот раз самый главный атрибут постановки — прекрасные башмачки, будут теми же самыми, что и четверть века назад. Постановщики надеются, что этот театральный талисман, вписавшийся в новое режиссерское решение, вновь принесет успех.

«Главное — постановки должны быть разными, не повторяться ни в чем, в первую очередь стилистически. Мы уже живем в другом мире. Современные технологии повышаются, театральные стили и вкусы меняются. Даже внутренний ритм и ментальность у нас другие, — говорит режиссер спектакля Байрас Ибрагимов. — В то время театр не имел своей сцены, и актеров было мало, для массовых выходов приходилось привлекать студентов театрального факультета. Работали практически в диких условиях. А сегодня созданы все условия для полноценной работы: опытные актеры, сценические возможности и всё остальное».

«Это совсем другой спектакль, другой облик. Тогда я играла героиню, а сейчас встречаюсь с ней в роли ее матери. Работа над сложным материалом стала очередным экзаменом для молодых артистов и в то же время хорошей школой. Уверена, что и для зрителей спектакль станет настоящим праздником», — сказала единственный участник «Башмачков-92», актриса Резида Фахруллина.