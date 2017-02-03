Изменены сроки приема заявок на Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» Фото: администрация Уфы Изменены сроки приема заявок на Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» Фото: администрация Уфы

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В период с 10 по 14 апреля 2017 года в городе Сочи запланировано проведение третьей Всероссийской недели охраны труда, во время которой пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность-2016». В целях проведения своевременной работы по подведению итогов конкурса, приглашения победителей и призеров на церемонию награждения конкурсной комиссией принято решение об изменении сроков приема заявок от участников. Срок приема заявок на конкурс завершается 1 марта.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится в Сочи в рамках Всероссийской недели охраны труда, в которой планируется участие предприятий и организаций Башкортостана.

Конкурс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками и органами местного самоуправления. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте оператора Всероссийского конкурса в соответствующем разделе, заполнить электронные формы заявки на участие и сведений об организации.