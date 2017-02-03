В Башкирии профтехшкола готовила специалистов без практических навыков Фото: Книжная палата РБ В Башкирии профтехшкола готовила специалистов без практических навыков Фото: Книжная палата РБ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Белебеевская профессионально-техническая школа готовила мастеров-строителей и мастеров-механиков, не увязав теорию с практикой. О том, насколько правильно было поставлено обучение в этом учебном заведении, рассказывает газета «Красная Башкирия» в январе 1927 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Белебеевская профтехшкола, разбитая на столярно-строительное и механическое отделения, готовила мастеров техников-строителей и мастеров-механиков, информирует газета. На опыте последних выпусков выяснилось, что специалистам, окончившим эту школу, для работы не хватает более близкого знакомства со смежным отделением. К примеру, механику не хватало знаний по строительному делу и наоборот. Не было увязки между строительным черчением и механическим, составлением смет и пользованием справочниками, поясняет автор статьи. Конечно, механику не к чему изучать архитектурные формы, но составлять сметы необходимо, уверены в газете. При этом техник-строитель должен уметь пользоваться справочниками. Издание предложило в строительном отделении школы сделать разбивку на гражданское и дорожное строительство, так как «в Башкирии ощущается большой недостаток дорожных работников».

Также в профтехшколе необходимо было произвести большую увязку между теорией и практикой. Сейчас этого нет, сетуют в газете. «Если ученик по теории проходит врубку ригеля в стропильную ногу, то эту врубку он должен сам проделать в мастерской». Строителям необходимо большее знакомство с теми инструментами, с которыми им придется работать. На практике часто бывает, что мастер-строитель не может объяснить рабочим, «как взяться за копёр», отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.