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В России могут ввести продуктовый «светофор» - СМИ

ОБЩЕСТВО

В России могут ввести продуктовый «светофор» - СМИ Фото: ИА "Башинформ"

В России могут ввести продуктовый «светофор» - СМИ Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России может появиться продуктовый «светофор», когда на этикетку будет наноситься цветовое обозначение для более и менее полезных продуктов. Спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что таким образом покупатели получат необходимую информацию в простой форме и будут иметь право выбора, сообщает ТАСС.

«Есть продукты питания вкусные, но не полезные для здоровья. Здесь ничего запрещать не нужно, но их можно маркировать «светофором». Красный цвет — ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты», — поделился идеей Сергей Иванов в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

Теги: продукты питания,экология
 
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