В Уфе ужесточили приговор мужчине, устроившему драку у здания суда Фото: Олег Яровиков В Уфе ужесточили приговор мужчине, устроившему драку у здания суда Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе получила продолжение история, произошедшая весной 2015 года у здания Ленинского районного суда. В суде шло заседание по поводу мошенничества и вымогательства на сумму 4 млн рублей. Истцами и ответчиками по делу были члены азербайджанской диаспоры. У здания собрались родственники обвиняемых и потерпевших, между ними произошла ссора, перешедшая в драку.

В ходе потасовки на тот момент 48-летний обвиняемый ударил ножом в грудь 28-летнего мужчину. Тот был госпитализирован с тяжелым ранением. Сначала суд приговорил виновного к четырем годам условного лишения свободы. Государственный обвинитель обжаловал решение суда как чрезмерно мягкое. В итоге 50-летний мужчина приговорен к четырем годам колонии строгого режима.

Под уголовное преследование попали двое других участников драки: один также напал с ножом на 28-летнего оппонента (также получил четыре года реального лишения свободы), второй нанес смертельный удар битой по голове 48-летнему мужчине (приговор еще не вынесен). Потерпевшие были родственниками истцов по делу о вымогательстве.