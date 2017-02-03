Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 64.73 ↑

3 февраля Пятница

Уфа   °

В Уфе участники социального проекта «Погуляй со мной» вновь посетили Молодежный театр

КУЛЬТУРА

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр им. М. Карима в очередной раз присоединился к акции «Погуляй со мной». 3 февраля воспитанники Уфимского детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья №6 и Уфимской коррекционной школы-интерната №63 посетили спектакль «Волшебная мельница» по сказке Мустая Карима.

«Мы рады, что Молодежный театр пригласил нас на свою постановку. Для таких детей каждый подобный поход — редкость и настоящее чудо. А ведь им, как никому другому, нужна подобная социализация. Сегодня они, к примеру, впервые увидели настоящий зимний сад и сфотографировались вместе с артистами», — сказала организатор прогулки Алина Хабирова.

Социальная акция «Погуляй со мной» является частью общественного проекта «Ломая барьеры». Она нацелена на привлечение внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью, а также вовлечения социально активных людей в работу проекта. В прошлый раз, в мае 2016 года, подопечные проекта посещали спектакль Молодежного театра «Радость нашего дома» по повести Мустая Карима.

Теги: благотворительный проект,дети-инвалиды,Национальный молодежный театр
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть