Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин: «Создание попечительского совета - требование Правительства России, предъявляемое к опорным вузам» Фото: пресс-служба УГНТУ











Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин: «Создание попечительского совета - требование Правительства России, предъявляемое к опорным вузам» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В большом зале Образовательного центра «Газпром-УГНТУ» состоялось совещание, на котором обсуждались перспективные проекты, как осуществляемые вузом, так и находящиеся в стадии разработки.

В его работе принял участие заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Фархад Самедов, посетивший Уфимский государственный нефтяной технический университет с деловым визитом. Он побывал на производственной базе Инжинирингового центра УГНТУ, где будут выпускаться насосные штанги для глубинных насосов, которые обеспечивают выгоду по сравнению с американскими аналогами в семь-восемь раз.

Вице-премьер также осмотрел экспозиции музея УГНТУ, рассказывающие об истории башкирской нефти и развитии нефтегазового образования в республике.

В рамках совещания речь шла о проектно-изыскательских работах, реинжиниринге, неразрушающем контроле, создании центра распределенной электроэнергетики. С краткими сообщениями выступили проректор по учебно-методической работе Баулин, проректор по научной и инновационной работе Исмаков и советник генерального директора ООО «ГазНефтьСервис» Пережогин.

О том, какие шаги делаются в направлении создания эффективно действующего Попечительского совета вуза, рассказал директор Института дополнительного профессионального образования УГНТУ Алексей Зац.

Ректор университета Рамиль Бахтизин подчеркнул, что создание попечительского совета — требование Правительства России, предъявляемое к опорным вузам.

«Попечительский совет УГНТУ возглавил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов. И нам хотелось бы, чтобы вы посоветовали для этой работы людей, которые бы вникали в наши проблемы, указывали на перспективы», — обратился он к вице-премьеру.

Фархад Самедов пообещал, что в ближайшее время в университете будет проведено совещание, посвященное конкретным вопросам работы Попечительского совета УГНТУ.