В Уфе озвучен итоговый список проекта БСТ «100 имен Башкортостана» Фото: Ильгиз Буранбаев





В Уфе озвучен итоговый список проекта БСТ «100 имен Башкортостана» Фото: Ильгиз Буранбаев

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе озвучен итоговый список проекта БСТ «100 имен Башкортостана». Масштабный телемарафон инициировало Башкирское спутниковое телевидение. Его суть состоит в том, что зрители присылали на сайт телеканала имена деятелей, которые, по их мнению, внесли весомый вклад в развитие республики.

На пресс-конференции на БСТ генеральный директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов отметил высокую активность телезрителей. По его словам, нередко количество голосовавших доходило до шести тысяч человек за день.

Председатель комиссии, руководитель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина подчеркнула, что «100 имен Башкортостана» — это «прежде всего проект телезрителей», он имеет важное консолидирующее значение. Главный редактор БСТ Гузель Хасанова и начальник отдела интернет-вещания Марат Шафиков рассказали, что первоначально телеканал получил более 10 тысяч предложений по кандидатам со всей республики.

«На первом этапе голосования особенно активными были жители Мечетлинского, Бакалинского и Бижбулякского районов, городов Уфы, Стерлитамака и Баймака, а всероссийскую тройку составили Нижневартовск, Москва и Магнитогорск, — привела данные главный редактор. — На втором этапе в лидеры голосования вырвались Бижбулякский, Белебеевский и Дюртюлинский районы. Их представители постоянно размещали в соцсетях призывы голосовать за земляков».

Свои предложения и пожелания высказали и члены комиссии. Философ Сергей Семенов назвал список авторитетным, историк Рамиль Рахимов отметил, что «голосование получилось объективным». Депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова пожелала создателям, чтобы этот проект послужил началом — идеей для реализации других отраслевых или университетских проектов. «Первопроходцам всегда тяжело, — заметил Председатель исполкома РОО «Собор русских Башкортостана», депутат Виктор Пчелинцев. — Народ высказался так, как он воспринимает ту или иную личность». Еще один парламентарий, председатель национально-культурной автономии татар РБ Римма Утяшева, выразила благодарность организаторам за то, что они «смогли скомпоновать столько великих имен».

Список 100 имен — это те люди, за которых наиболее активно голосовали. Потому быть в нем по-своему достоин каждый представленный кандидат.

В комиссии убеждены, что проект необходимо продолжить и после финала в 2019 году, но на других площадках. Были предложены идеи создания карты республики по проекту, издания тематических дисков, книг и другой промо-продукции. Свои 100 имен могут представлять на собственных сайтах различные организации и предприятия. БСТ выразило готовность поддержать районы, которые запустят подобные проекты.

В пресс-службе БСТ отметили, что итоговый список уже определен и никакие изменения вноситься в него не будут. О сотне выдающихся деятелей республики будут подготовлены документальные фильмы, а о личностях, вошедших в список 200, — ролики и сюжеты. Также планируется реализация проекта «Неизвестный Башкортостан» о тех, кто не вошел в итоговый список, но имеет необычную судьбу, и без кого не было бы той республики, которую мы знаем сегодня.

Подробная информация о проекте — на сайте tv-rb.ru.