В Уфе в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре депрессию лечат магнитным полем Фото: Depositphotos.com В Уфе в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре депрессию лечат магнитным полем Фото: Depositphotos.com

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в Республиканском клиническом психотерапевтическом центре (РКПЦ) при лечении депрессий и стрессов применяют транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС). Особенность данного метода заключается в том, что он не требует ни хирургического вмешательства, ни приема специализированных лекарственных препаратов. К тому же ходе лечения пациенту вовсе не обязательно менять привычный образ жизни, так как он может лечиться амбулаторно.

Сама методика предполагает воздействие на определенные участки головного мозга пациента импульсами магнитного поля. Как следствие, происходит активизация мозговых процессов при астенизации и депрессии и, наоборот, их замедление при тревоге и панике.

Возможности транскраниальной микрополяризации хорошо изучены во всем мире, но пока Республиканский клинический психотерапевтический центр единственный в Приволжском регионе, где его используют.

По словам завотделением РКПЦ Максима Гулиева, влияние ТМС на нервные клетки аналогично эффекту антидепрессантов – повышается продуцирование организмом эндорфина (так называемого «гормона счастья») и серотонина. Помимо стрессов и депрессий, этим методом можно лечить боли в позвоночнике, радикулит, остеохондроз, невриты, невралгии, головные боли различного генеза, послеоперационные боли, болевые синдромы при заболеваниях внутренних органов, синдром «хронической усталости» и т.д.

Кроме того, ТМС способствует повышению работоспособности здоровых людей. В результате лечения у них улучшаются процессы засыпания и сна, повышается настроение и стрессоустойчивость, уменьшается уровень тревоги и страха, улучшается память.

Как подчеркнули специалисты Центра, этот метод совершенно безвреден и для детей. Так, после лечения ТМС значительно улучшается обучаемость детей с задержкой развития, гиперактивностью, пациентов с синдромом дефицита внимания, дисфункциями мозговой деятельности, детским церебральным параличом, неуспевающих в учебе.