В Башкирии сбежавший осужденный должен заплатить за свою поимку 92 тысячи рублей Фото: Олег Яровиков В Башкирии сбежавший осужденный должен заплатить за свою поимку 92 тысячи рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

УФСИН по РБ направило в суд иск о взыскании со сбежавшего осужденного средств, потраченных на его розыск. Ответчик в сентябре прошлого года совершил побег с выводного объекта уфимской КП-5. 26-летний уроженец Абзелиловского района отбывал два года лишения свободы за кражу, срок истекал в январе 2018 года.

Его задержали в селе Ташбулатово, где он проживал до ареста. Молодому человеку грозит дополнительный срок до четырех лет.

Как сообщили в УФСИН, практика взыскания расходов с беглецов у ведомства имеется. В прошлом же году суд удовлетворил иск ведомства на сумму 187,5 тысячи рублей к другому осужденному, который скрывался почти два года. Он сбежал из колонии-поселения ИК-9.

В целом за 2016 год в розыске находилось 526 человек. В основном это лица, не прибывшие в положенный срок к месту отбывания наказания в колонию-поселение, а также лица, уклоняющиеся от исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 366 человек удалось разыскать. В отношении 160 розыск продолжается.