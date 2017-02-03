Как в Башкирии контролируется вопрос безопасности при эксплуатации подъемников на горнолыжных базах Фото: Олег Яровиков Как в Башкирии контролируется вопрос безопасности при эксплуатации подъемников на горнолыжных базах Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Агентство «Башинформ» в свете случившегося недавно ЧП на турбазе «Ташлы» в Иглинском районе решило выяснить, как в республике контролируется вопрос безопасности при эксплуатации подъемных устройств на горнолыжных базах отдыха, в том числе бугельных подъёмников.

В первую очередь, за безопасность туристов на базах отдыха несут ответственность руководители эксплуатирующей организации и собственники механизмов, доставляющих людей к месту катания. Разрешение на применение подъемных устройств выдает региональный Ростехнадзор. Документ выдается при детальном анализе специалистами надзорного ведомства параметров канатных дорог, влияющих на их безопасность. С 2013 года подъемные устройства — канатные и буксировочные дороги — переведены в IV класс опасности. И собственник опасного объекта после регистрации подъемника в Ростехнадзоре, обязан застраховать гражданскую ответственность, уточнил директор Федерации горнолыжного спорта и сноуборда РБ Роберт Муфтахетдинов. Собеседник выразил сомнение, что у всех баз отдыха в регионе имеются соответствующие документы.

«Я официально могу заявить, что процесс контроля за безопасностью на базах отдыха в республике значительно отличается от того, каким он должен быть по закону и совести. Я сомневаюсь, что подъемник в «Ташлах» был зарегистрирован как объект повышенной опасности и застрахован. Как мог оборваться трос, который должен выдерживать не то, что группу людей, а даже здания? Куда смотрели надзорные органы, куда смотрели те, кто оказывал услуги? И так между прочим обстоят дела с другими турбазами, — отметил Роберт Муфтахетдинов. — Знаете, человек делает то, что ему позволяют. Если нам разрешат ездить на автодорогах без ограничений, мы будем ездить. Так и здесь — предоставляются услуги без разрешений, и только когда происходят несчастные случаи, организуются проверки. Приведу вам пример: на горнолыжном курорте в Австрии мне даже запретили проходить на территорию, потому что там тренировались дети. А у нас – наряду с детьми будет ездить пьяный мужик, никто ничего не скажет. То, что произошло в Иглинском районе, лишь намек на то, что еще может случиться».

Что касается дальнейших проверок Ростехнадзора РБ при эксплуатации подъемников, объекты IV класса опасности, которым они относятся, являются единственными, в отношении которых не проводятся плановые проверки. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверки вне плана организуются лишь по жалобам.