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Известный башкирский певец стал лауреатом литературного журнала

КУЛЬТУРА

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Республиканский журнал «Бельские просторы» объявил лауреатов литературных премий за 2016 год. Церемония награждения прошла накануне в многофункциональном центре Художественно-графического факультета БГПУ им. М. Акмуллы.

В номинации «Проза» победителем признан известный певец, народный артист Башкортостана Вахит Хызыров за цикл рассказов «В деревне так». В номинации «Поэзия» победила Ольга Полянина за подборку стихотворений «Бессмертная неточность». В номинации «Содружество» награжден Салават Абузаров за рассказ «Пещера» (перевод Г. Байгутлиной). В номинации «Перевод» отмечена Гульфира Гаскарова за переводы повести Ларисы Абдуллиной «Дух Балкантау» и повести Лиры Якшибаевой «Зиляйлюк».

Все произведения были опубликованы в ежемесячных выпусках журнала в 2016 году. Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте издания.

Теги: награждения,литература,Бельские просторы
 
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