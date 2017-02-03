Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.98 ↓

EUR 64.73 ↑

3 февраля Пятница

Уфа   °

Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому

ОБЩЕСТВО

Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому Фото: Олег Яровиков

Жители отдаленных населенных пунктов Башкортостана смогут оплачивать коммунальные услуги на дому Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов смогут оплачивать коммунальные услуги прямо на дому через мобильные почтово-кассовые терминалы. Об этом сообщил директор Управления Федеральной почтовой связи РБ – филиала ФГУП «Почта России» Ирек Галимов на совещании по вопросам функционирования пунктов коллективного доступа, которое провёл Глава республики Рустэм Хамитов.

В целях большего охвата населения услугами почтовой связи УФПС РБ закуплены мобильные почтово-кассовые терминалы, позволяющие жителям труднодоступных населённых пунктов оплатить коммунальные и другие услуги напрямую через почтальона.

– Потратили около 12 млн рублей. То есть почтальон может прийти домой к жителю и предложить оплатить все услуги: коммуналку, налоги и прочее. Жителям никуда ездить не нужно. Это даже удобнее. Могут пригласить почтальона и прямо дома оплатить. Почтовый терминал выдает чек, – рассказал Ирек Галимов. – Всего закупили 467 терминалов для всей республики. В перспективе у каждого почтальона будет этот почтово-кассовый терминал.

Теги: почта,глава рб
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть