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Уфа   °

Ранее судимый уфимец отобрал у школьника мобильный телефон

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

28-летний уфимец отобрал у школьника мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Уфе. С заявлением о преступлении в полицию обратилась мама несовершеннолетнего. Позже выяснилось, что мужчина, выйдя из магазина, увидел мальчика, который держал в руках телефон. Злоумышленник подошел к школьнику отнял «мобильник» и скрылся.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, участковым уполномоченным полиции был установлен и задержан ранее судимый местный житель. К этому времени мужчина уже успел сдать телефон в ломбард.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Телефон возвращен законному владельцу.

Теги: мвд по рб,грабеж
 
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