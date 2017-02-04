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4 февраля Суббота

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Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ»

СПОРТ

Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ» Фото: ХК «Торос»

Нефтекамский «Торос» гостит в Волжске у «Ариады-НХ» Фото: ХК «Торос»

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

4 февраля нефтекамский «Торос» проведет гостевой поединок в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В Волжске башкирский клуб сразится с «Ариадой-НХ».

На 4 февраля «Торос» на восьмом месте с 78 очками. «Ариадовцы» лишь на 24 месте с 40 очками.

Предыдущую встречу нефтекамцы уверенно выиграли в Сарове — 5:1.

Теги: хоккей,ВХЛ
 
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