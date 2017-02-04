Уфа и Астана стали городами-побратимами Фото: сайт администрации г. Уфы Уфа и Астана стали городами-побратимами Фото: сайт администрации г. Уфы

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфа и Астана стали городами-побратимами. Накануне в столице Казахстана уфимским главой Иреком Ялаловым и акимом Астаны Асетом Исекешевым был подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Уфы.

Документ о побратимстве будет способствовать развитию новых перспективных и инновационных форм сотрудничества для более полного раскрытия потенциала муниципалитетов и повышения эффективности управления. Города планируют взаимодействовать в разных сферах, в том числе взаимном развитии транспортной системы. С учетом реализуемых международных проектов Уфа и Астана станут важными центрами на пути крупных транспортных коридоров, соединяющих Европу с Китаем и Восточной Азией.

Как сообщает официальный портал акимата Астаны, столица Казахстана заинтересована в обмене опытом со столицей Башкортостана как с одним из самых зеленых городов-миллионников в создании зеленого пояса вокруг города.

Гостям было предложено принять активное участие в предстоящей Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, поскольку Уфа входит в первую десятку из 250 крупнейших промышленных центров России, и участие в выставке позволит обменяться передовыми разработками в области альтернативной энергетики.

«Казахов и башкир связывают крепкие узы взаимоуважения, дружбы и сотрудничества. Нас объединяют общие исторические корни и культурные традиции. Столица Башкортостана — один из крупнейших экономических, промышленных, культурных и научных центров России. Знаем, что Уфа динамично развивается, успешно реализуются программы по модернизации городского хозяйства. Астану и Уфу связывают давние и традиционно крепкие отношения, закрепленные Соглашением о дружбе и сотрудничестве, — отметил заместитель акима Андрей Лукин, обращаясь к главе администрации города Уфы. — Наши города имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня этот потенциал реализуется далеко не в полной мере. Уверен, ваш визит позволит «сверить часы» и наметить новые пути взаимодействия».

Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Ранее меморандумы были подписаны с Анкарой (Турция), Галле (Германия), четырьмя городами Китайской народной республики: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.