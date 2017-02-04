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4 февраля Суббота

Уфа   °

В юношескую сборную России по хоккею вызваны два «юлаевца»

СПОРТ

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На базе УТЦ «Новогорск» проходит сбор хоккейной команды Россия U-16, которая отправится в Великий Новгород для участия в Турнире четырех наций. В расширенный состав команды вошли два воспитанника уфимского «Салавата Юлаева» — защитник Семен Чистяков и нападающий Владимир Баканин.

Сборная России в рамках Турнира четырех наций проведет три матча. Первую игру команда сыграет 9 февраля против сборной Финляндии.

Теги: хоккей,юношеская сборная России
 
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