Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии Фото: www.tramplin.perm.ru
Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии
Уфимец Дмитрий Васильев - второй в отборе на 12-м этапе Кубка мира в Германии Фото: www.tramplin.perm.ru
УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В немецком Оберстдорфе стартовал 12-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин.
Уфимец Дмитрий Васильев, как и его товарищи по российской команде Евгений Климов и Денис Корнилов, прошли отбор, войдя в первую «десятку» на полётном трамплине К-200.
Васильев был вторым с результатом 196,6 метра. Выиграл квалификацию словенец Петер Превц (203,7).