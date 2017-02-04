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4 февраля Суббота

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Уфимские хоккеистки вместе с другими россиянками поборятся за финал Универсиады-2017

СПОРТ

Уфимские хоккеистки вместе с другими россиянками поборятся за финал Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

Уфимские хоккеистки вместе с другими россиянками поборятся за финал Универсиады-2017 Фото: www.fhr.ru

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 4 февраля, на Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы пройдет полуфинал в женском хоккейном турнире. Сборная России, за которую выступают игроки уфимской «Агидели» — Анна Шибанова, Ольга Сосина, Инна Дюбанок и Элина Митрофанова, поборется с командой Китая.

На предварительном этапе наши девушки проблем не знали — разгромили сборную США — 7:1 и Японию — 10:1.

Начало полуфинала — в 19 часов по уфимскому времени.

Теги: хоккей,Зимняя Универсиада-2017
 
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