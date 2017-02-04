В Уфе более двух миллионов рублей взыскали полицейские в ходе операции «Должник»

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе по итогам двухнедельной операции «Должник» взыскано более 2,1 млн рублей административных штрафов.

«По решению суда подвергнуты административному аресту 279 злостных неплательщика штрафов, к обязательным работам привлечены 23 неплательщика», – приводит слова начальника отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Уфе подполковника полиции Ралифа Валитова пресс-служба ведомства.

В случае привлечения вас к административной ответственности, штраф необходимо оплатить в установленные законом сроки, в любом банке, а квитанцию об уплате предъявить в отдел полиции, назначивший административный штраф, напомнили в МВД по РБ.

При неуплате административного штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Санкция статьи предусматривает наложение повторного административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного, но не менее одной тысячи рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов. Такие дела рассматриваются мировым судом.