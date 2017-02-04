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4 февраля Суббота

Уфа   °

В Уфе Детская школа телевидения «Телешко» приглашает посетить «Медиа-каток»

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе на Гостином дворе в воскресенье, 5 февраля пройдет «Медиа-каток». Его инициаторы — Детская школа телевидения «Телешко» и телекомпания «Вся Уфа».

В программе — конкурсы, подарки, мастер-классы, общение с медиаперсонами. Кроме этого запланированы выступления артистов Башкирского государственного театра оперы и балета и звезд телеканала «Вся Уфа». Федерация фигурного катания РБ проведет мастер-класс, после которого состоится состязание двух команд на лучшее исполнение элементов фигурного катания.

В ходе мероприятия Школа телевидения организует среди детей кастинг, победителю вручат сертификат на обучение в «Телешко». В финале праздника всех ждет огненное шоу и хрустальная дискотека.

Начало в 15 часов.

Теги: «Медиа-каток»,Детская школа телевидения «Телешко»,телекомпания «Вся Уфа»
 
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