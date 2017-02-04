В центре Уфы сгорел частный дом

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В центре Уфы сегодня, 4 февраля произошел пожар. Возгорание произошло в двухэтажном частном доме недалеко от парка Якутова. Огромный столб черного дыма был виден за несколько километров. По словам очевидцев, несмотря, на то, что этот дом предназначен под снос и жильцы уже расселены, он не был пустующим. В нем проживали бездомные люди.

Несколько пожарных расчетов и аварийно-спасательная служба справились с огнем. Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.