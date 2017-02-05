Мотогонщики Нефтекамска перешли на третье место в Высшей лиге

УФА, 4 фев 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Команда СТК "Нефтекамск", успешно выступавшая на первом и втором этапах чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Высшей лиги, проходивших в Нефтекамске, неудачно отъездила третий этап в подмосковных Луховицах, заняв в нем только четвертое место. В то же время, победу на этапе праздновали гонщики клуба "Подмосковье", что позволило им в общем зачете опередить гонщиков из Башкирии на одно очко. Впереди по-прежнему "ЦТВС-Уралтранстром"-2 из Каменска-Уральского, которая на этом этапе была второй. Третьим призером этапа оказалась "Мордовия" из Саранска.

"Нефтекамск" проиграл "Мордовии" (2:4), которую усилили братья Косовы, и "Подмосковью" (1:5), с ЦТВС и "Торпедо-ШААЗ" из Шадринска завершил встречи вничью (3:3), и лишь у казахстанского "Сокола" и удмуртского "Прогресса" выиграл - оба раз 5:1.

В команде Нефтекамска лучший результат показал Дмитрий Буланкин — 10 очков в пяти заездах. При таком же количестве стартов у Сергея Балтачева — шесть очков, Антон Созыкин набрал три очка в двух заездах. Итоговый результат Нефтекамска — 19 очков. Гонщики Луховиц набрали 27 очков, Каменска-Уральского — 24, Саранска — 22, Шадринска — 14, Алма-Аты — 13, Глазова — семь.

В воскресенье в Луховицах — четвертый этап Высшей лиги. Перед ним у Каменска-Уральского 22 зачетных очка, Луховиц — 17, Нефтекамска — 16, Саранска — 14.