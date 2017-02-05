На ипподроме «Акбузат» разыграли главные зимние призы Фото: Ипподром "Акбузат" На ипподроме «Акбузат» разыграли главные зимние призы Фото: Ипподром "Акбузат"

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова прошел очередной спортивный день с розыгрышем самых престижных традиционных призов зимнего сезона.

Центральным событием спортивного дня стали заезды, где рысаки четырехлетнего возраста боролись за приз памяти В.О. Витта, названного в честь выдающегося отечественного ученого-ипполога.

Розыгрыш традиционного приза проходил в два гита на классической дистанции. В нем приняли участие семь лошадей.

В первом гите со старта вперед сразу же вырвался гнедой жеребец Дакар Лок с Лизой Матусевич, сделав серьезную заявку на победу. Вплотную к лидеру пристроились гнедой жеребец Назар с Артемом Митрофановым и жеребец Атлант, которым управлял Павел Саидов. Бег шел очень скученно. Однако Дакар Лок смог отбить все атаки конкурентов и финишировать первым с результатом в две минуты 10,1 секунды. Следом финишировали Атлант, Эстафета Син, Назар, Паневежис и другие лошади.

Предстоял и второй гит, который должен был выявить победителя, Такое бывает редко, но во втором гите снялась только одна лошадь ‑ Наполеон. Это означает, что каждый из оставшихся участников надеялся улучшить показатели, показанные в первом гите.

Второй гит прошел заметно резвее. Со старта вперед рванулись Шериф Син и Атлант. Но очень скоро первенство перехватила гнедая кобыла Эстафета Син с Дмитрием Кочетулиным. Но, как и всегда, все решилось на финишной прямой. Красивый рывок Дакара Лока не оставил противникам никакого шанса. Победитель показал резвость в две минуты 8,7 секунды, улучшив время первого гита почти на полторы секунды. Затем к финишу подошли Шериф Син, Атлант, Эстафета Син и другие лошади. Кроме Дакара Лока свои результаты смогли улучшить Назар, Шериф Син, Атлант и Паневежис.

По итогам двух гитов победителем приза памяти В.О. Витта стал гнедой жеребец Дакар Лок, которым управляла Лиза Матусевич. Победное время они показали во втором гите. Призовые места заняли также Шериф Син, Атлант и Эстафета Син.

Приз Прилепского конного завода для лошадей трехлетнего возраста рысистых пород на классической дистанции в напряженной борьбе завоевал гнедой жеребец Стинг Лок, которым управляла Наталья Абсаликова. Победитель показал резвость в две минуты 11,6 секунды, выдержав все атаки гнедой кобылы Огранки с Анастасией Секисовой, которые в итоге довольствовались только вторым местом. Последующие места заняли Гадалка Лок, Пульман и Разлюли.

Азарт, кипение страстей и спортивный задор ‑ все это зрители увидели в борьбе за традиционный приз журнала «Коневодство и конный спорт» для жеребцов и кобыл старшего возраста на дистанции 2400 метров. Участники заезда смогли показать весь свой опыт и умение, слаженную совместную работу лошадей и наездников. Победу в заезде заслуженно одержал темно-гнедой жеребец Корунд, который показал свои лучшие навыки опытного турнирного бойца. Время Корунда ‑ три минуты 28 секунд ровно. Призовые места достались Гардемарину и Парусу.

Открытый приз для рысаков двухлетнего возраста заслуженно достался гнедой кобыле Аристократке. Она под управлением опытного наездника Венера Абсаликова показала свои лучшие скоростные качества. Победительница закончила дистанцию за две минуты 21,5 секунды. Гнедой жеребец Ферст с Василием Слеповым был вторым. Третье призовое место ‑ за гнедым жеребцом Гарри Поттером Сином, которым управлял Айнур Гайфуллин.