Он отдал свою жизнь за автономный Башкортостан (К 120-летию со дня рождения Бахтигарея Шафиева)

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Бахтигарея Агзамовича Шафиева ‑ активного участника Октябрьской революции 1917 года, одного из организаторов установления советской власти в Башкирии. Прожить ему было суждено чуть более двадцати лет. Он остался в истории республики как редактор первой газеты на башкирском языке, пламенный оратор-трибун, один из руководителей Временного Революционного Совета Башкортостана, который много сделал для осуществлении Башкирской автономии. В истории автономного Башкортостана он занимает особое место наряду с Багау Нуримановым, Шагитом Худайбердиным и другими выдающимися деятелями.

Бахтигарей Шафиев родился 5 февраля 1897 года в крестьянской семье в небольшой башкирской деревне 1-е Имангулово Оренбургского уезда Оренбургской губернии Российской империи, которая сегодня относится к Октябрьскому району Оренбургской области России, в бедной крестьянской семье.

В три года Бахтигарей остался круглым сиротой, родители его умерли. В душе маленького мальчика пробуждается желание стать врачом и лечить людей, чтобы они не умирали молодыми, как его родители. Благодаря помощи родственников, особенно родного дяди Ахметгарея Шафиева, он смог получить неплохое образование. Бахтигарей заканчивает Имангуловское, а затем Саиткуловское русско-башкирские училища, учится в Оренбургском медресе «Хусаиния», поступает в Оренбургскую земскую фельдшерско-акушерскую школу. В 1917 году Бахтигарей Шафиев возглавил «Общество учащихся-мусульман г. Оренбурга» и в том же году вступил в ряды РСДРП (б).

Октябрьскую революцию Бахтигарей Шафиев встретил в Оренбурге. Ее идеи он принял безоговорочно и с радостью. Лозунги социального равенства, национального самоопределения, передачи земли крестьянам вдохновили молодого человека. Он вел активную пропагандистскую работу среди башкирской и татарской бедноты Оренбургской губернии, деятельно руководил созданием сети местных советов и красногвардейских отрядов в башкирских селах Оренбургской губернии. Следует сказать, что в эти непростые годы Бахтигарей Шафиев не подвергался никаким колебаниям и сомнениям, до конца своих дней оставшись преданным Советской власти.

25 января 1918 года Бахтигарей Шафиев избирается членом Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета, объединившего представителей от башкир и татар. Не принявшие революцию оренбургские казаки во главе с атаманом Дутовым, подняли мятеж и захватили власть. Шафиев, как член Оренбургского губернского комитета РСДРП(б) и губисполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, организовывает отряды Красной гвардии, поднимает их на борьбу с дутовцами. На помощь пришли отряды из Белорецка, Баймака, Уфы. Оренбург был освобожден от войск Дутова. Мусульманский военно-революционный комитет во главе с Багау Нуримановым объединил все революционные силы татар и башкир и начал активно укреплять Советскую власть. А вскоре созванное комитетом совещание представителей башкирского трудового народа единодушно высказалось за Советскую власть и избрало Временный Революционный Совет Башкортостана. Председателем его стал Габдулла Давлетшин, а заместителем ‑ Бахтигарей Шафиев. Произошло это 18 февраля 1918 года.

Тогда в Оренбурге была создана первая советская газета на башкирском языке, которая получила название «Башкортостан». Ее редактором и стал Бахтигарей Шафиев. Временный Революционный Совет Башкортостана за короткий срок своей деятельности успел подготовить к созыву съезд представителей всех национальностей Башкирии, разработал Проект положения об автономии Башкирии. Для обсуждения последнего в Москву выехала делегация во главе с Бахтигареем Шафиевым. В Москве он был включен в состав татаро-башкирского комиссариата (впоследствии Центральный Мусульманский комиссариат) Наркомнаца РСФСР. Шафиев исполнял в нем обязанности заведующего юридическим отделом и поддерживал тесные связи с Башкирией.

Мусульманский комиссариат при Наркомнаце разработал Положение о Татаро-Башкирской Советской Республике. В условиях 1918 года этот проект имел положительное значение, ибо он способствовал привлечению татаро-башкирских масс на сторону Советской власти. Но впоследствии, после образования отдельной Башкирской Автономной Советской Республики, проект совместной Татаро-Башкирской республики был отменен.

Летом 1918 года, в самом начале Гражданской войны, Бахтигарей Шафиев вернулся в Оренбург для организации местного населения, преимущественно башкир и татар, на борьбу с белогвардейским движением и начавшимся мятежом белочехов. После отступления красных частей от Оренбурга он был оставлен на захваченной Дутовым территории для работы среди сельского населения.

В середине июля 1918 года Бахтигарея Шафиева схватил конный разъезд дутовцев в деревне Кабанкино Оренбургского уезда. Он был заключен в оренбургскую тюрьму и белогвардейский суд вынес пламенному революционеру смертный приговор. Бахтигарею Шафиеву было тогда всего двадцать один год. Августовской ночью дутовцы повезли Шафиева из оренбургской тюрьмы на расстрел. Смерть он встретил бесстрашно. Офицер перед казнью предложил завязать глаза. Бахтигарей Шафиев отказался и гордо бросил палачам: «Стреляйте, все равно, уничтожив меня, не уничтожите всех большевиков, все равно большевики победят!».

О жизни и делах Бахтигарея Шафиева рассказывают книги историков Рамазана Кузыева и Евгения Асабина. Именем Шафиева названы улицы в Уфе, Оренбурге, Стерлитамаке, селах Мраково и Саиткулово, а также Саиткуловская средняя школа.