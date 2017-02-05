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ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома

СПОРТ

ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» хочет встретить весну и «Анжи» дома Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Футбольный клуб «Уфа» намерен принять махачкалинский «Анжи» в рамках 1/4 финала Кубка России на домашнем стадионе. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Встреча запланирована на первый день календарной весны.

В интервью ТАСС генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сказал следующее: «У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас».

Теги: футбол,РФПЛ,Кубок России
 
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