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Уфимский биатлонист Антон Бабиков выступит на чемпионате мира в Австрии

СПОРТ

Уфимский биатлонист Антон Бабиков выступит на чемпионате мира в Австрии Фото: www.biathlonsport.ru

Уфимский биатлонист Антон Бабиков выступит на чемпионате мира в Австрии Фото: www.biathlonsport.ru

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене пройдет чемпионат мира по биатлону. В составе мужской сборной выступит воспитанник башкирского спорта Антон Бабиков.

«Состав на чемпионат мира формировался на основании выступления спортсменов на январских этапах и чемпионате Европы. В мужской команде есть явный лидер – Антон Шипулин. К нему добавились молодые ребята. Максим Цветков и Антон Бабиков уже хорошо себя зарекомендовали», — прокомментировал выбор главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович.

Теги: биатлон,чемпионат мира
 
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