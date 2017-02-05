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«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах?

СПОРТ

«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах? Фото: Дмитрий Слезин

«Салават Юлаев»: кто виноват в неудачах? Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

На популярном спортивном портале Сhampionat.com завершился опрос на тему неудачного выступления уфимского «Салавата Юлаева».

Первое место занял вариант ответа «Тренерские просчеты Захаркина» — 38 процентов голосов.

24 процента респондентов считают, что основная причина — слабая селекционная работа менеджера Леонида Вайсфельда.

22 процента проголосовали за вариант ответа «Эпидемия травм».

16 процентов читателей «Чемпионата» считают источником проблем уфимской команды нестабильную игру вратаря Никласа Сведберга.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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