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5 февраля Воскресенье

Уфа   °

Уфимский «Толпар» снова проиграл в гостях «Стальным Лисам»

СПОРТ

УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» проиграл и во втором матче в гостях магнитогорским «Стальным Лисам». Игра чемпионата Молодежной хоккейной лиги закончилась со счетом 5:4.

Уфимцы вели несколько раз по ходу поединка, но концовка лучше оказалась у хозяев.

«Толпар» на девятом месте с 81 очком после 51 матча. Все конкуренты по борьбе за плей-офф имеют на несколько игр меньше.

13-14 февраля уфимская команда дома сыграет с усть-каменогорским «Алтаем».

Теги: хоккей,МХЛ
 
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