В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур Фото: Екатерина Чакина
В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур
В Уфе пройдет конкурс ледяных сказочных скульптур Фото: Екатерина Чакина
УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
С 9 по 15 января в Уфе пройдет конкурс ледяных скульптур «Сказочная аллея», сообщает в воскресенье, 5 февраля, «Комсомольская правда-Уфа».
Принять участие в конкурсе могут не только профессиональные мастера, но и любители. Тематика конкурса, который ждет парк имени Ивана Якутова — герои любимых сказок — русских, башкирских и популярных мультфильмов.