Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку Фото: www.rsport.ru
Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Уфимец Семен Елистратов - победитель в эстафете на Кубке мира по шорт-треку Фото: www.rsport.ru
УФА, 5 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Дрездене (Германия) завершился пятый этап Кубка мира по шорт-треку. Мужская сборная России, в которую вошли уфимец Семён Елистратов и его товарищи по команде Владимир Григорьев, Виктор Ан и Александр Шульгинов, выиграла эстафету на 5000 метров.
Наши спортсмены опередили голландцев, южнокорейцев и венгров.