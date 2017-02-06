В Уфе опубликован график очистки дворов на 7 февраля Фото: Олег Яровиков
В Уфе опубликован график очистки дворов на 7 февраля
В Уфе опубликован график очистки дворов на 7 февраля Фото: Олег Яровиков
УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега на 7 февраля.
В Демском районе уборка снега во дворах состоится по адресам: ул. Правды, 23; ул. Магистральная, 12; ул. Левитана, 14/3; ул. Мусоргского, 21/1, 18/3; ул. Грозненская, 67/4, 67/5; ул. Ухтомского, 10.
В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий запланирована завтра по следующим адресам: ул. Г.Горбатова, 3/3; ул. К.Маркса, 9а; ул. Менделеева, 9; ул. Коммунистическая, 85, 87; ул. Мубарякова, 11/1, 11/3; ул. Муксинова, 5; ул. Дуванская, 9, 11.
В Советском районе уборка снега с применением спецтехники будет вестись на ул. Комсомольская, 96/2; ул. Айская, 48, 79/1; ул. Революционная, 31, 109; ул. С.Халтурина, 49/2, 53/2; ул. Бессонова, 24/1; ул. Бакалинская, 60, 60/1; ул. Р.Зорге, 32/3; ул. Н.Дмитриева, 21/2; ул. Заводская, 10.
В Ленинском районе очистка дворов состоится по адресам: ул. К.Маркса, 33; ул. Революционная, 28, 30, 32; ул. Ахметова, 322; ул. М.Гафури, 19.
В Калининском районе аналогичные работы будут вестись на ул. Первомайская, 70, 89, 87; ул. Свободы, 5; ул. Вологодская, 22/2; ул. Уссурийская, 27, 31; ул. Ушакова, 64/1, 62/1; ул. Советов, 29, 31; ул. Ферина, 9, 9/1; ул. Транспортная, 26/4, 26/5; ул. Победы, 6, 8.
В Октябрьском районе уборка дворов будет вестись по следующим адресам:
проспект Октября, 106, 106/1, 136/1, 136/2; ул. Р. Зорге, 37/1, 37/2, 48/1, 48/2, 50/1; ул. Шафиева, 31, 31/1, 33; ул. 50 лет СССР, 43, 43/1, 43/2.
В мкр. Сипайлово – ул. Б. Бикбая, 12/2, 12/3, 37; ул. М. Рыльского, 12/2; ул. Набережная реки Уфы, 1/1, 1/2, 1/3, 29/2, 39, 39/1, 39/2; ул. М. Жукова, 2/3, 2/4; ул. А. Королева, 8.
В Орджоникидзевском районе аналогичные работы состоятся по адресам:
ул. Мира, 37; ул. Коммунаров, 26, 62; ул. Кольцевая, 34, 80; ул. Кузнецова, 6; ул. Ш. Руставели, 27; ул. Б. Хмельницкого, 112, 112/1; ул. Российская, 15; ул. Комарова, 18/1.