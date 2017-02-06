Всё больше россиян считают работу неприятной обязанностью и переключаются на личную жизнь - опрос Фото: Андрей Старостин Всё больше россиян считают работу неприятной обязанностью и переключаются на личную жизнь - опрос Фото: Андрей Старостин

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Большинство жителей страны воспринимают свою работу как источник средств к существованию, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование «Левада-центра». В результате опроса населения, который был проведен с 20 по 23 января, эксперты «Левада-центра» выяснили: количество людей, считающих, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем работа, и тех, для кого она является неприятной обязанностью, выросло.

60 процентов респондентов в январе 2017 года сообщили, что работа для них — источник получения средств к существованию. Это на шесть процентов меньше, чем в 2012 году. Доля тех, для кого работа интересна независимо от размера зарплаты, снизилась на три процента и составила 12 процентов.

Доля тех, у кого в жизни есть гораздо более важные вещи, чем работа, выросла с 11 до 18 процентов. Стало больше и россиян, для которых работа — это неприятная обязанность (было два процента, стало пять процентов).

По мнению экспертов, увеличение количества людей, безразличных к работе, связано с изменением экономической ситуации в стране. У многих людей не складывается карьера, нет перспектив, поэтому они всё большее внимание уделяют личной жизни.

Также в результате опроса выяснилось, что для большинства россиян более важна уверенность в завтрашнем дне, а не размер зарплаты. 46 процентов респондентов заявили, что предпочитают сравнительно небольшой, но твердый заработок. Доля тех, кто готов много работать и хорошо зарабатывать без особых гарантий на будущее, на 10 процентов меньше. Иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск хотят только 12 процентов опрошенных.

При этом живут завтрашним днем и ставят на первое место гарантии преимущественно люди старше 55 лет (64 процента). А тех, кто не боится тяжелой работы, если за нее хорошо платят, больше среди граждан от 25 до 39 лет (45 процентов).