В Уфе прошел вечер памяти солиста ансамбля имени Александрова Максима Иванова Фото: Иван Тарасов





В Уфе прошел вечер памяти солиста ансамбля имени Александрова Максима Иванова Фото: Иван Тарасов

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Чувашской воскресной школе им. П.М. Миронова в Уфе состоялся вечер, посвященный Максиму Иванову — солисту ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, трагически погибшему 25 декабря 2016 года над Черным морем в авиакатастрофе самолета Министерства обороны РФ, направлявшегося в Сирию.

На вечере впервые прозвучали записи песен в исполнении Максима Иванова, выступления юных учащихся и ветеранов народного ансамбля «Нарспи».

«Когда Максим учился в Уфимском училище искусств, ходил в воскресную школу и участвовал в концертных поездках «Нарспи», я помню, он был баритоном. А сегодня я услышал завораживающий, чистый и прекрасный тенор. Это – невозможное чудо, как ему удалось настолько измениться? Это говорит о его лучших человеческих качествах и большой одаренности, трудолюбии и упорстве, а также характеризует с лучшей стороны тех прекрасных педагогов, в чьи руки ему повезло попасть в Чебоксарах и Москве», — рассказал участник вечера, заслуженный работник культуры Чувашии и Башкортостана Айрат Бариев.

О том, каким Максим был обаятельным и обязательным человеком, рассказали его учителя. Если он что-то обещал, то чего бы это ему не стоило, слово свое обязательно держал. В период учебы в Чебоксарах и Москве, он встречал и провожал земляков из Уфы, помогал им решать множество бытовых и организационных, учебных и творческих вопросов, присылал преподавателям бандероли с учебными пособиями и нотами.

«Вначале Максим собирался поступать в Московскую консерваторию, вместе с ансамблем «Нарспи» он приехал в Москву, но оказалось, что приемные экзамены уже завершились, — поделилась воспоминаниями заслуженный работник культуры Чувашии и Башкортостана Галина Кириллова. — Тогда он обратился в Исполком «Канаша» (съезда) чувашей Башкортостана и, получив рекомендацию от Министерства культуры РБ, отправился на учебу в Чебоксары. Став студентом Чувашского института культуры, он одновременно успевал подрабатывать в чебоксарских театрах, получил бесценный жизненный и творческий опыт. Все это ему пригодилось впоследствии, во время учебы в институте театрального искусства (ГИТИС) и поступлении на службу в Ансамбль песни и пляски Российской армии».

По просьбе учащихся на вечере несколько раз повторили видеозапись песни «Березовые сны» на музыку Виталия Гевиксмана и слова Георгия Фере в исполнении Максима Иванова. Из уст солиста армейского ансамбля, вновь и вновь вызывая слезы, искренно, проникновенно и пророчески прозвучали слова: «Когда уйду в края, откуда нет дорог, я сам навек Россией стану».

«В школе им. П.М. Миронова хранится много фотографий и записей песен Максима Иванова. Учителя рассчитывают, что музейный фонд Максима Иванова, являющегося одним из известных выпускников школы, будет пополняться и использоваться в процессе дальнейшего патриотического воспитания наших юных уфимцев», — сообщил директор Чувашской воскресной школы Иван Тарасов.