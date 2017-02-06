Показатель одобрения деятельности Владимира Путина составил 85,6 процента - ВЦИОМ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Показатель одобрения деятельности Президента России, по данным опросов 22-29 января, составил 85,6 процента. В январе данный показатель изменялся незначительно. Работу Премьер-министра положительно оценили 59,7 процента, Правительства — 61,6 процента респондентов, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос почти на три пункта (до 54,3 процента). В Топ-3 рейтинга доверия также входят Дмитрий Медведев (18,2 процента) и Сергей Шойгу (17,7 процента).

«Антирейтинг» (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему возглавляет Владимир Жириновский (24,5 процента).

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проведены в 2017 году. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.