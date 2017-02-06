В Башкирии вооруженная банда заставляла женщин заниматься проституцией Фото: Олег Яровиков В Башкирии вооруженная банда заставляла женщин заниматься проституцией Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане вооруженная банда заставляла женщин заниматься проституцией. Верховный суд республики вынес приговор девяти жителям Стерлитамака. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статьям «Бандитизм», «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятие проституцией», «Причинение тяжкого вреда здоровью человека», «Незаконное хранение оружия», «Вымогательство», «Разбой», «Грабеж», «Угон».

Установлено, что в 2015 году местный житель создал банду с целью взятия под контроль нелегального бизнеса по оказанию интим-услуг в Стерлитамаке. Злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием.

Они организовали притоны и, угрожая насилием, заставили 14 женщин продолжить заниматься проституцией, передавая им часть полученных денег. Руководитель банды избил битой одну из потерпевших, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Прокуратуры РБ, члены группировки обвиняются в совершении более 11 преступлений — разбоев, грабежей, вымогательства, угона автомобиля.

В июне 2015 года полицейские пресекли незаконную деятельность. Суд приговорил троих участников преступного сообщества к лишению свободы на срок от восьми лет и шести месяцев до 11 лет в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Остальные участники банды осуждены к условному лишению свободы на срок от двух до 7,5 лет. Двоим суд дополнительно назначил штраф в 30 тысяч рублей.