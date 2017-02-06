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6 февраля Понедельник

Уфа   °

Еще одна жительница Башкирии прошла «Перезагрузку» на ТНТ

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жительница села Балтика Иглинского района приняла участие в съемках программы «Перезагрузка» на ТНТ. Выпуск с ее участием был показан на телеканале в минувшее воскресенье, 5 февраля.

Как рассказала в программе 28-летняя Ангелина, она пришла на проект ради своего мужа и троих детей. Девушка вышла замуж рано по большой любви, все эти годы они жили счастливо. Холод в отношениях возник после того, как Ангелину ударило током, и она перенесла клиническую смерть. По ее словам, муж под разными предлогами всё время старается уйти из дома, не поддерживает и не помогает.

После работы, проделанной командой проекта, Ангелина стала очень женственной, что и отметил ее муж и предложил устроить медовый месяц.

Напомним, в проекте «Перезагрузка» работает уфимский стилист и визажист Сердар Камбаров.

Теги: телепроект,ТНТ,Перезагрузка
 
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