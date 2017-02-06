Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.31

EUR 63.81

6 февраля Понедельник

Уфа   °

Поэт из Луганска написал поэму о конниках 112-й Башкавдивизии и просит перевести ее на башкирский язык

КУЛЬТУРА

Поэт из Луганска написал поэму о конниках 112-й Башкавдивизии и просит перевести ее на башкирский язык Фото: сайт veteranrb.ru

Поэт из Луганска написал поэму о конниках 112-й Башкавдивизии и просит перевести ее на башкирский язык Фото: сайт veteranrb.ru

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Поэт из Луганска Андрей Медведенко написал поэму «Нескончаемый рейд», в котором отразил один из самых драматичных моментов в боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии — освобождении Ворошиловграда (ныне Луганска) от немецких захватчиков. В феврале 1943 года кавкорпус, в составе которого были и башкирские конники под началом Минигали Шаймуратова, находился в глубоком рейде по тылам врага в Донбассе, чтобы захватить крупную железнодорожную станцию Дебальцево. С огромными потерями боевая задача была выполнена.

Автор передал художественное произведение председателю Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяну Ражапову и высказал пожелание о публикации поэмы в республике и переводе ее на башкирский язык, сообщает издание «Ветеран Башкортостана». Произведение доступно на сайте.

Андрей Медведенко — заслуженный работник культуры Украины, известный общественный деятель, автор более 40 книг поэзии и прозы, автор исторических поэм «Сказ о Булавинском бунте», «Начдив летучий», романа о восстановлении Донбасса «Притяжение любви» и других произведений.

Теги: 112-я Башкавдивизия
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть