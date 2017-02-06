РАН признала гомеопатию лженаукой Фото: Depositphotos.com РАН признала гомеопатию лженаукой Фото: Depositphotos.com

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой, а лечение гомеопатическими препаратами — не имеющими научных оснований. Об этом сообщают СМИ. «Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все они оказались в итоге безуспешными», — говорится в меморандуме, подготовленном комиссией.

В документе подчеркивается, что гомеопатия не является безвредной. Больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью, что может привести к неблагоприятным исходам. Комиссия подготовила ряд рекомендаций. Так, Минздраву, по мнению авторов меморандума, следует вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных медучреждениях, ФАС — принять меры по защите граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, а аптекам — отказаться от совместной выкладки лекарственных и гомеопатических препаратов.