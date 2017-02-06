В снегопад спецслужбы аэропорта «Уфа» работают в усиленном режиме Фото: Олег Яровиков В снегопад спецслужбы аэропорта «Уфа» работают в усиленном режиме Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В снегопад спецслужбы аэропорта «Уфа» работают в усиленном режиме. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе компании, с начала зимнего сезона с территории авиаузла вывезено более 79 000 кубометров снега: в ноябре — 17 600, декабре — 32 400, январе — 29 000.

Каждый день перрон и взлетно-посадочную полосу бесперебойно чистят 13 единиц спецтехники. Регулярный и своевременный вывоз снега обеспечивают три самосвала.

В автопарке воздушной гавани есть четыре подметально-продувочные машины, которые чистят взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием (ИВПП) в предельно короткие сроки. На привокзальной площади аэропорта также постоянно дежурят не менее четырех снегоочистительных машин.

«Во время снегопадов службы переводятся на усиленный режим работы, выделяется дополнительная смена персонала. Отсутствию задержек во многом способствует высокий метеоминимум, присвоенный ИВПП-2. Он позволяет производить полеты практически без ограничений по видимости», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.