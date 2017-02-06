Из уфимского приюта снова сбежала 14-летняя Диана Овчинникова Фото: МВД по РБ Из уфимского приюта снова сбежала 14-летняя Диана Овчинникова Фото: МВД по РБ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из уфимского детского социального приюта снова сбежала 14-летняя Диана Овчинникова. Городская полиция разыскивает ушедшую из учреждения 30 января текущего года несовершеннолетнюю.

Приметы: на вид 14 лет, рост 156 см, длинные каштановые волосы. Была одета в черную куртку с мехом, белую шапку, цветной шарф, черные ботинки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в ОП №1 УМВД России по Уфе (Инорс)». Контакты инициатора поиска: 8-987-490-22-93, 8-937-844-40-08, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в ведомстве.

В прошлый раз девочка ушла из приюта 14 декабря минувшего года. Полицейские нашли ее 11 января в Стерлитамаке. По предварительным данным, школьница ездила туда к своим друзьям.