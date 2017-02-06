В Уфе для водителей настал «День жестянщика» Фото: группа «БашДТП», Vk, Instagram



















В Уфе для водителей настал «День жестянщика» Фото: группа «БашДТП», Vk, Instagram

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе для водителей настал «День жестянщика». Ночью 6 февраля на столицу республики обрушился снегопад. Обильные осадки не прекращаются до сих пор, соцсети переполнены сообщениями о ДТП. Среди причин отмечаются плохая видимость, колея, невнимательность водителей, нечищеные дороги.

Очевидцы в группе «БашДТП» «ВКонтакте» и Instagram делятся фотографиями и видео с места аварий. В микрорайоне Черниковка столкнулись «Шевроле» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту №249. Два легковых автомобиля не поделили дорогу на пересечении улиц Коммунистической и Аксакова. На улице Губайдуллина образовался затор из-за перегородивших дорогу «НефАЗа» и грузовиков. Еще одно ДТП с участием двух иномарок зафиксировано на улице Набережной реки Уфы. Еще утром на пересечении улиц Айской и Кирова столкнулись снегоуборочная спецмашина и легковой автомобиль. «Киа Рио» врезался в столб в районе остановки «Школьная». На проспекте Октября рядом с колесом обозрения автомобиль вынесло на обочину. По улице А. Невского в сторону ул. Интернациональной красная иномарка догнала грузовик. На улице Российской столкнулись «Рено Логан» и «Пежо».

Поступает информация о пробках на трассе М-5 в сторону Уфы, автодороге Жилино — Уфа. Традиционно в микрорайоне Сипайлово фуры не могут осилить подъем — движение затруднено.

Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на МЧС, 6 февраля в республике будет идти обильный снегопад, на дорогах снежные заносы и ухудшение видимости.