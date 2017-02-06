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6 февраля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии спортивный фестиваль посвятили возрождению национальных и народных видов спорта

СПОРТ

В Башкирии спортивный фестиваль посвятили возрождению национальных и народных видов спорта

Фото: администрация г. Октябрьского

В Башкирии спортивный фестиваль посвятили возрождению национальных и народных видов спорта

Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу, 4 февраля, во Дворце спорта города Октябрьского прошел ХVII республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта памяти заслуженного работника физической культуры Башкортостана Гулуса Агзамова. Фестиваль проводится с целью популяризации национальных и народных видов спорта, приобщения молодого поколения к сохранению культурного наследия башкирского народа.

В торжественном открытии фестиваля приняли участие заместитель министра молодежной политики и спорта республики Павел Муслимов, заместитель главы администрации Октябрьского Октябрь Латыпов, спортивно-технический директор Международной федерации борьбы на поясах, Почетный гражданин Октябрьского Венер Гайнуллин, председатель регионального отделения Всероссийской Федерации гиревого спорта в РБ Радик Ахунов.

Участниками фестиваля стали 264 спортсмена из 25 городов и районов Башкортостана, принявшие участие в соревнованиях по национальной борьбе курэш, армрестлингу и гиревому спорту, сообщили в администрации муниципалитета.

Гулус Агзамов начал свою профессиональную деятельность учителем физической культуры. С 1977 по 1991 год работал председателем Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров БАССР, после ухода на пенсию продолжал работу в аппарате Госкомспорттуризма республики. Был руководителем и организатором спортивного движения в республике, внес большой вклад в развитие национальных и народных видов спорта. Его труд отмечен медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР.

Теги: национальные виды спорта
 
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