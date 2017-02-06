В Башкирии ставят комедию «№13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане ставят комедию «№13» по пьесе английского драматурга Рэя Куни. Роли распределены, репетиции идут уже вторую неделю. Премьера спектакля в Салаватском башкирском драмтеатре планируется 10 марта.

Перевод на русский язык осуществил Михаил Мишин, на башкирский язык перевела Гульнара Хальфитдинова. Режиссер-постановщик спектакля — Эдуард Шахов, который в прежние годы был главным режиссером театра. «Эдуард Зуфарович говорит, что давно хотел поработать над этим материалом. Он предложил театру на выбор несколько пьес, и худсовет остановился на этой», — сообщила завлит театра Дина Баширова.

В спектакле заняты ведущие актеры театра: Фатих Кульсарин, Науфиля Якупова, Гульфира Сафиуллина, Назгуль Исянбаева, Рамзия Максютова-Гайнуллина. Художник-оформитель — Нурия Габидуллина, хореограф — Алина Мустаева.

Пьеса английского драматурга Рэя Куни «№13» (оригинальное название «Out of Order») написана в 1991 году. Была восторженно встречена британской критикой и в 1999 году удостоена престижной премии Лоуренса Оливье, а в 2000 признана лучшей комедией в Европе. В 2001 году Владимир Машков осуществил постановку «№13» на сцене МХАТ им. А.П. Чехова.

Режиссер Эдуард Шахов в Салаватском театре поставил трагикомедию «Скупой» Ж.Б. Мольера, комедию «О людях и пчелах» А. Хусаинова, драму «У войны не женское лицо» С. Алексиевич, молодежную драму «Дорогая Елена Сергеевна» Л. Разумовской, а также детские спектакли «Винни-Пух и его друзья» А. Милна, «Детектив на перекрестке» Л. Измайлова, «Маленький Мук» В. Гауфа. Его постановка «Кавардак Forever» по пьесе С. Лобозёрова игралась с большим успехом и в 2006 году была удостоена диплома VI фестиваля театров малых городов России в Москве.