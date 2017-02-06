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В Бижбулякском районе мужчина работал за шестерых

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Бижбулякском районе мужчина работал за шестерых Фото: Книжная палата РБ

В Бижбулякском районе мужчина работал за шестерых Фото: Книжная палата РБ

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

О недочетах союзного строительства рассказывает газета «Молодежь Башкирии» в феврале 1925 года. В сельских районах республики комсомольские ячейки страдали из-за отсутствия активистов, волокиты при приеме в союз, а также пьянства руководителя местной молодежной организации. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В деревне Кош-Елга Бижбулякского района работа в комсомольской ячейке распределялась неравномерно. «Товарища Никифора нагрузили шестью должностями, — информирует газета, — парень старательный, но выезжать на одном — негоже. Надо на всех распределить ячейковую работу», — призывают в издании. В Башгосстрахе секретарь комсомольской организации неумело ведет собрания, в результате «большинство не голосует и даже говорить не смеет», отмечается в публикации. Нет должной дисциплины и в Абраевском волкоме РЛКСМ Уфимского кантона. Здесь во всех пяти ячейках были организованы кружки по изучению ленинизма, но «посещение собраний очень хромает». В селе Архангельском местный комитет комсомола развел волокиту: протоколы ячеек и заявления о приеме в союз молодежи лежат без движения по четыре месяца, выяснили корреспонденты. Вопиющим фактом стало то, что секретарь Надеждинской комсомольской ячейки «командует над беспартийными и отдается пьянству». «Заехав пьяный в деревню Николаевку к гражданину Ильницкому, он стал требовать бутылку самогона, грозить ему милицией и разорением хозяйства за неподчинение». Такие секретари — злейшие враги комсомола, считают в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ,архив печати
 
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