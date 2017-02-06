В Башкирии воспитанники Фонда Спивакова выступят с концертом памяти жертв авиакатастрофы Ту-154

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане воспитанники Фонда Спивакова выступят с концертом памяти жертв авиакатастрофы Ту-154. Концерт состоится в преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, в Камерном зале Государственного концертного зала «Башкортостан»

В программе выступят подопечные Благотворительного фонда содействия развитию талантов и профессионального мастерства молодежи Владимира Спивакова в РБ — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, участники проектов Фонда Спивакова из многих районов и городов Башкортостана.

В рамках концерта состоится художественная выставка «Ангелы», составленная из работ подопечных Благотворительного образовательного фонда «Мархамат». Юные дарования готовили работы под руководством известной башкирской художницы Раушании Бадретдиновой.

«Я очень рад, что талантливые ребята из нашей республики смогут находиться на одной сцене в едином творческом контакте, взаимодействовать, подчеркивать хорошие стороны друг друга. Это всегда дает колоссальный профессиональный рост. Наша цель — объединять талантливых детей», — отметил руководитель регионального отделения Фонда Спивакова Артур Назиуллин.

В рамках события участникам вручат именные стипендии Фонда в Башкортостане, сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.