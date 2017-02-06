В МВД Башкирии прокомментировали сообщения об опасной игре «Беги или умри» Фото: соцсети В МВД Башкирии прокомментировали сообщения об опасной игре «Беги или умри» Фото: соцсети

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В МВД по Башкортостану прокомментировали сообщения об опасной игре под названием «Беги или умри». По ее правилам ребенку якобы предлагается перебежать дорогу на красный сигнал светофора прямо перед проезжающей машиной. В этот момент его должны снять на видеокамеру.

«Некоторых детей такая игра уже привела к летальному исходу, — сообщается в листовке. — Предупреждения об игре массово рассылаются по мессенджерам и в соцсетях. Родителей просят провести со своими детьми разъяснительные беседы, а водителей быть внимательнее на дорогах».

Агентство «Башинформ» решило выяснить, были ли зафиксированы случаи смертельной игры в республике. Руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов ответил, что подобных сообщений не поступало.

«Если родители в рассылке получают подобную информацию, им следует в очередной раз напомнить своим детям о соблюдении Правил дорожного движения и опасности их игнорирования. Стоит добавить, что с начала года в республике ДТП с серьезными, тяжкими последствиями с участием несовершеннолетних, где они являлись бы пешеходами, не зарегистрировано», — сказал представитель МВД по РБ.