В Уфе юные спецназовцы продемонстрировали навыки рукопашного боя Фото: комитет молодежи администрации Уфы

















В Уфе юные спецназовцы продемонстрировали навыки рукопашного боя Фото: комитет молодежи администрации Уфы

УФА, 6 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшее воскресенье в Уфе, на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе и национальной борьбе куреш, состоялся открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди юношей. Он был посвящен памяти бойцов 29-го отряда спецназа имени генерала Минигали Шаймуратова и сотрудников СОБР при МВД по РБ. Турнир проводился на кубок Ассоциации ветеранов спецподразделений Братство краповых беретов «Витязь-Урал».

Соревнования прошли среди юношей, воспитанников военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 21 года в разных весовых категориях. В соревнованиях приняли участие более 50 человек из различных городов республики.

На церемонии награждения победителям и призерам были вручены грамоты, а лучшие военно-патриотические клубы получили дипломы и ценные призы. Организаторы соревнований — Комитет по делам молодежи администрации Уфы и Братство краповых беретов «Витязь-Урал».

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе и национальной борьбе куреш была создана с целью организации и проведения соревнований, развития и популяризации рукопашного боя, сообщили в Комитете по делам молодежи администрации Уфы.